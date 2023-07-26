Будут проходить лекции: в парках Казани можно будет узнать о донорстве костного мозга
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В парках Казани будут проходить лекции о донорстве костного мозга. На встречах местные жители смогут узнать о процедуре донации, задать интересующие вопросы, а также вступить в регистр.
Первая лекция будет проведена уже 31 июля в парке «Черное озеро». Начнется она в 18:30. Вход свободный для всех желающих.
Желающим вступить в регистр доноров костного мозга необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Важно также ознакомиться с противопоказаниями к донации - они представлены здесь.