Будут проходить лекции: в парках Казани можно будет узнать о донорстве костного мозга

О донорстве костного мозга можно будет узнать в парках Казани

В парках Казани будут проходить лекции о донорстве костного мозга. На встречах местные жители смогут узнать о процедуре донации, задать интересующие вопросы, а также вступить в регистр.

Первая лекция будет проведена уже 31 июля в парке «Черное озеро». Начнется она в 18:30. Вход свободный для всех желающих.

Желающим вступить в регистр доноров костного мозга необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Важно также ознакомиться с противопоказаниями к донации - они представлены здесь.