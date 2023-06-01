Будут курсировать до августа: в Казани возобновили движение на детской железной дороге

В Казани 1 июня 2023 года на детской железной дороге возобновилось движение

Стало известно о возобновлении движения на детской железной дороге в Казани. Сообщается, что поезда будут курсировать до конца августа со среды по воскресенье.

Ее маршрут идет от станции Молодежной и до Изумрудной, а затем обратно. Отправления поездов запланированы в 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38. В понедельник и вторник - выходной день.

В пресс-службе Горьковской железной дороги также сообщили, что в честь старта нового сезона на детской железной дороге были подняты флаги России и Татарстана, корпоративное знамя ОАО "РЖД". Юных железнодрожников поздравили с окончанием обучения.