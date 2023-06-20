Будут дежурить три дня: жители Казани смогут пройти тестирование на ВИЧ

Жители Казани с 22 июня смогут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ

Жители Казани смогут на этой неделе пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Будут организованы не только экспресс-скрининг здоровья, но и консультации с социальными работниками и психологом.

В этой четверг, 22 июня, мобильный пункт будет открыт в парке Горького, напротив стадиона "Трудовые резервы". На следующий день, в пятницу, 23 июня, на улице Баумана. возле часов. Медики будут ждать всех желающих в эти дни с 15 до 19 часов.

В субботу, 24 июня, тестирование проведут в экстрим-парке "Урам". Пройти его можно будет с 16 до 20 часов.

Тестирования уже проводились в республике в мае. За 11 выездов, которые прошли в том месяце, процедуру посетили 418 человек.