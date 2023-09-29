Будет принято совместное решение: в Казани прибыла делегация талибов*

Делегация талибов* прибыла в Казань 29 сентября на переговоры московского формата

В Казанской Ратуше стартовал московский формат консультаций по Афганистану - на него приехали представители пятнадцати стран, в числе которых и талибы*. Присутствует и глава МИД временного правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан»** Амир Хан Муттаки. От России на мероприятии выступают глава РТ Рустам Минниханов и спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает «БИЗНЕС Online».

Среди выступающих на мероприятии заявлена спецпредставители лидеров стран, МИДов, послы Китая, Пакистана, ОАЭ, Ирана, Катара, Турции, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Участники встречи обсудят текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского применения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. Поднимут и вопрос инклюзивности правительства талибов*, борьбу с наркопреступностью и терроризмом. Ожидается, что по результатам мероприятия будет принято совместное решение.

* участники запрещенной в РФ террористическая организация

**запрещенная в РФ террористическая организация