Больше всего - в двух района: в Казани живет 90 долгожителей старше 100 лет

В Казани в июле 2023 года живут 90 долгожитей старше 100 лет

В Казани самым пожилым жителем является 106-летний Шариф Мазитов. Он родился за год до Октябрьской революции - 19 ноября 1916 года. Мужчина на данный момент проживается в Кировском районе. На втором месте - сама пожилая женщина Казани - жительница Советского района Гуляндам Мухаметова, которая родилась 15 марта 1917 гоад. На третьем - Такдиса Гафарова. Она проживается в Московском районе и родилась 10 сентября 1917 года.

Всего в Казани проживают 90 человек, возраст которых 100 и более лет. Среди них семь мужчин и 83 женщины. Рекордсменами по долгожителям оказались Советский и Московский район. В каждом из них - по 19 горожан, которые перешагнули рубеж в 100 лет.

В Казани с 2016 года реализуется проект «Жизнелюбы». В него входят бесплатные занятия по 13 направлениям, которые проводятся на 56 городских площадках.