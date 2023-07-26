Новости Казани
· Полина Модестова

Больше всего - в двух района: в Казани живет 90 долгожителей старше 100 лет

В Казани в июле 2023 года живут 90 долгожитей старше 100 лет
Больше всего - в двух района: в Казани живет 90 долгожителей старше 100 лет

pixabay

Подписаться в Telegram

В Казани самым пожилым жителем является 106-летний Шариф Мазитов. Он родился за год до Октябрьской революции - 19 ноября 1916 года. Мужчина на данный момент проживается в Кировском районе. На втором месте - сама пожилая женщина Казани - жительница Советского района Гуляндам Мухаметова, которая родилась 15 марта 1917 гоад. На третьем - Такдиса Гафарова. Она проживается в Московском районе и родилась 10 сентября 1917 года.

Всего в Казани проживают 90 человек, возраст которых 100 и более лет. Среди них семь мужчин и 83 женщины. Рекордсменами по долгожителям оказались Советский и Московский район. В каждом из них - по 19 горожан, которые перешагнули рубеж в 100 лет.

В Казани с 2016 года реализуется проект «Жизнелюбы». В него входят бесплатные занятия по 13 направлениям, которые проводятся на 56 городских площадках.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальные дожди, затопившие Москву, могут добраться до Татарстана? В Гидрометцентре рассказали к чему готовиться

Интересное в Казани

2 часа назад

Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу реки

чистка квартиры от тараканов москва

Новости Татарстана

23 часа назад

Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

фотопечать на свитшотах в Москве

Новости Татарстана

день назад

На семь градусов выше нормы: в Татарстане в ближайшие дни воздух прогреется почти до 40 градусов

Новости Казани

день назад

Заявления уже можно подавать: открылась запись на регистрацию брака в День города Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Часть передал муляжами: в Татарстане топ-менеджер задержан за крупную взятку

Лонгриды

день назад

Бюджетников будет меньше на треть: стало известно, сколько участников СВО смогут принять вузы Казани

Новости Казани

2 часа назад

Станет аналогом IKEA: в Казани могут открыть турецкий магазин Kelebek
Новости Казани
5 часов назад

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Важное в РТ

9 минут назад

Спортсмен из России занял третье место в турнире по гольфу

Интересное в Казани

день назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

Важное в РТ

час назад

Все больше клиентов Волго-Вятского банка открывают бизнес в сфере розничной торговли

Важное в РТ

2 часа назад

Сбер: Индекс потребительской уверенности достиг максимума за 5 лет
Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров
Новости Татарстана
4 минуты назад

Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Важное в РТ

5 часов назад

Клиенты СберСтрахования в первом полугодии 2023 года оформили на 31% больше страховок от клещей

Новости Казани

5 часов назад

Увеличились на четверть: в Казани у муниципальных служащих выросли расходы на зарплату

Важное в РТ

6 часов назад

Как работают безналичные платежи?
Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться