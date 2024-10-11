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· 16+ · Екатерина Елисеева

Бойцовый пес напал на ребенка в поселке Дербышки

По предварительным данным, все произошло 9 октя...

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В п. Дербышки в Казани собака накинулась на ребенка в магазине. Об этом рассказали в телеграм-канале «Салмачи Куюки Онлайн».

По предварительным данным, все произошло 9 октября 2024 года. В тот день животное на поводке без намордника набросилось на мальчика. По камерам можно увидеть, что собака не его не покусала, а оттолкнуло лапами.

В социальных сетях говорят, что потерпевшему были нанесены увечья, пока мама обслуживала владельца на кассе. Когда она увидела, что случилось, то подбежала к ребенку, однако мужчина с собакой уже скрылся.

В настоящее время его якобы ищут правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер. В Азнакаевском районе Республики Татарстан случилось жуткое дорожное происшествие.

Все произошло На 20 км трассы Азнакаево – Верхнее Стярле – Кук Тяка.

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