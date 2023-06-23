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· Полина Модестова

Благоустройство идет полных ходом: в Челнах обсудили реализацию федеральных проектов

Глава Минстроя Ирек Файзуллин встретился с мэром Набережных Челнов и обсудил проекты
Благоустройство идет полных ходом: в Челнах обсудили реализацию федеральных проектов

Наиль Магдеев

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Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Они обсудили реализацию федеральных проектов. В оде встречи был обговорен ход национального проекта "Жилье и городская среда", А также планы реализации федеральных проектов в 2023 году и возведение социально-культурных объектов в городе.

Глава Челнов рассказал о том, как идет работы по реконструкции общественных пространств. К примеру, парк "Прибрежный" стал объектом благоустройства, за который голос отдали 11 тысяч местных жителей. Работу здесь уже начались и идут полным ходом. Помимо этого, в Челнах по программе "Стимул" продолжают возводить мост через реку Челна.

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