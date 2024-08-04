Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Министерство сельского хозяйства Татарстана анонсировало три крупных мероприятия, для организации которых будет выделено более 32,3 миллиона рублей. Информация о тендере размещена на сайте государственных закупок.

Первым событием станет Международный день пожилых людей. В рамках этого праздника ветераны получат специальные продуктовые наборы, в которые войдут чак-чак, шоколад, пряники, консервы, картофель, колбасные изделия и другие продукты питания.

Следующий праздник — День садовода-2024. В его честь планируется концерт, на котором выступят не менее восьми вокалистов, а также оркестр и ансамбль. Также будут организованы пять мастер-классов, и состоится вручение подарочных сертификатов на сумму не менее 10 тысяч рублей для лучших садоводческих некоммерческих товариществ.

Заключительное мероприятие — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Гостям предложат кофе-брейк, обед и вечерний банкет. Программа включает выступления певцов и танцоров, а также театрализованное представление.