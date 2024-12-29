Авиакомпания Azerbaijan Airlines аннулировала рейс из Казани в Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) неожиданно отменила рейс, который должен был вылететь из Казани в Баку 28 декабря.



Отмена стала сюрпризом для пассажиров, так как Казань не была указана в ранее опубликованном списке городов, из которых приостанавливались рейсы из Баку. Подтверждение отмены рейса поступило от представителей авиакомпании в интервью изданию «БИЗНЕС Online».



Первоначально рейс был перенесен на 30 декабря, с пересмотренным временем вылета — 23:15. Однако вскоре авиакомпания приняла окончательное решение об отмене рейса. В связи с этим пассажирам предложены два варианта — вернуть билеты или перенести их на другие рейсы.



На официальном сайте авиакомпании продолжается продажа билетов на рейс, запланированный на 1 января, в том числе для пассажиров, которые не смогли воспользоваться отмененным рейсом.