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Авиакомпания Azerbaijan Airlines аннулировала рейс из Казани в Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) неожида...

kzn.ru

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) неожиданно отменила рейс, который должен был вылететь из Казани в Баку 28 декабря.

Отмена стала сюрпризом для пассажиров, так как Казань не была указана в ранее опубликованном списке городов, из которых приостанавливались рейсы из Баку. Подтверждение отмены рейса поступило от представителей авиакомпании в интервью изданию «БИЗНЕС Online».

Первоначально рейс был перенесен на 30 декабря, с пересмотренным временем вылета — 23:15. Однако вскоре авиакомпания приняла окончательное решение об отмене рейса. В связи с этим пассажирам предложены два варианта — вернуть билеты или перенести их на другие рейсы.

На официальном сайте авиакомпании продолжается продажа билетов на рейс, запланированный на 1 января, в том числе для пассажиров, которые не смогли воспользоваться отмененным рейсом.

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