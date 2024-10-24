Алиев и Пашинян переговорили друг с другом во время заседания
Kremlin.ru
Глава Азербайджана и премьер-министр Армении обменялись фразами во время заседания.
2 главы государства на заседании сидели вместе. В начале выступления, Пашинян обратился к президенту Азербайджана, однако о чем именно говорили гости события никто не услышал.
Такой диалог фиксируется уже 2 раз за чуть более чем 2 недели. Все эти случаи были в России. Не долгая беседа 2 лидеров прошла 8 октября 2024 года, на саммите СНГ в столице страны.
Не так давно Пашинян выступил с идеей подписать на климатическом саммите COP29 мирное соглашение, пишет РИА Новости.
Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.
Ранее мы писали о том, что Мадуро пришел в восторг от встречи с Путиным.
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