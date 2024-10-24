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Мадуро пришел в восторг от встречи с Путиным

Напомним, что в региональной столице Республики...

Khamenei.ir

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщился, что он был в восторге от встречи с президентом Российской Федерации Путиным в ходе саммита БРИКС в Казани. Специалист заявил, что встреча была приятной, пишет ТАСС.

Напомним, что в региональной столице Республики Татарстан 22 октября 2024 года, начался 16 саммит БРИКС.

24 октября последний день. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил об успехе Владимира Владимировича Путина на мероприятии. Он также отметил, что РФ стала центром притяжения других государств.

Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.

Ранее мы писали о том, что глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана.

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