«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей

Казанская хоккейная команда «Ак Барс» заплатила «Адмиралу» за переход защитника Марка Янчевского 1 000 рубле пишет Metaratings.ru.

11 июля 2024 года, представители ХК официально сообщили об обмене игрока.

Мужчина - воспитанник «Металлурга». В прошлом сезоне 26‑летний Марк провел 39 игр в Чемпионате континентальной хоккейной лиге и провел 1 голевую передачу во время показателя полезности «-8»

Ранее мы писали о том, что миколог Казанского федерального университета назвал «грибные места» Татарстана.

При этом, специалист не советует собирать грибы в жаркую погоду в пакет, потому что они внутри быстро портятся. Лучше упаковывать их в корзинку.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане депутаты ограничили время и места для продажи алкоголя. За такую идею проголосовали все депутаты Государственного совета.