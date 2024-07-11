Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане депутаты ограничили время и места для продажи алкоголя

Ограничения распространяются на торговые точки, которые находятся в многоквартирных домах

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В регионе приняли законопроект, по которому люди смогут купить алкоголь только в ограниченное время и не во всех местах. За такую идею проголосовали все депутаты Государственного совета. Исключением являются рестораны.

Чиновники запретили продажу спиртных напитков в период с 22.00 до 10.00. Ограничения распространяются на торговые точки, которые находятся в многоквартирных домах. Исключение - рестораны. По информации документа алкоголь нельзя будет купить в это время в заведений общепита площадью 50 квадратных метров.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске задержали 2 сотрудниц регионального отдела ГАИ по Татарстану. По информации Следственного комитета, с 1 сентября по 31 октября прошлого года женщина сделала и подписала поддельное заявление о снятии с учета машину LADA Niva.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане

Новости Татарстана

9 часов назад

В Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану

предстоит внеплановое дезстанция по травле тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане при крушении самолета погибли 3 человека

Новости Татарстана

день назад

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

шкаф на заказ на балкон в Санкт-Петербурге

Новости Казани

8 часов назад

Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»

Новости Татарстана

день назад

Прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул

Новости Татарстана

день назад

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

Новости Татарстана
час назад

В Татарстане 11 и 12 июля ожидается гроза с градом

В Татарстане 11 и 12 июля ожидается гроза с градом

Новости Татарстана

55 минут назад

В Татарстане депутаты ограничили время и места для продажи алкоголя

Новости Казани

час назад

Генеральный директор ПСО «Казань» Зиганшин подвергся нападению на стройке

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на службу

Новости Татарстана

3 часа назад

Пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию
2 пьяных мужчин устроили драку в самолете рейса Анталья-Казань
Новости Казани
6 часов назад

2 пьяных мужчин устроили драку в самолете рейса Анталья-Казань

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ударило током 2 бездомных на трансформаторной будке

Новости Казани

5 часов назад

Звездный час: в Казани выбрали лучшего водителя такси России

Новости Татарстана

7 часов назад

Саша Сулим выступит на юбилее парка «Черное озеро» 13 июля
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
В Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета
Новости Татарстана
23 часа назад

В Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета