В Татарстане депутаты ограничили время и места для продажи алкоголя

В регионе приняли законопроект, по которому люди смогут купить алкоголь только в ограниченное время и не во всех местах. За такую идею проголосовали все депутаты Государственного совета. Исключением являются рестораны.

Чиновники запретили продажу спиртных напитков в период с 22.00 до 10.00. Ограничения распространяются на торговые точки, которые находятся в многоквартирных домах. Исключение - рестораны. По информации документа алкоголь нельзя будет купить в это время в заведений общепита площадью 50 квадратных метров.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске задержали 2 сотрудниц регионального отдела ГАИ по Татарстану. По информации Следственного комитета, с 1 сентября по 31 октября прошлого года женщина сделала и подписала поддельное заявление о снятии с учета машину LADA Niva.