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8 и 10 мая дополнительно будут ходить электрички из Казани в Арск и Кукмор

8 и 10 мая дополнительно будут ходить электрички из Казани в Арск и Кукмор

Екатерина Елисеева

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Из Казани на праздники в мае будут курсировать дополнительные поезда до Арска и Кукмора.

8 мая 2024 года, поезда Казань – Кукмор (отправится в 14:58, а прибудет на конечную станцию в 17:31) и Кукмор – Казань (отправление в 17:55 и прибытие в 20:50).

10 мая начнут ходить электрички Казань – Арск (отправление в 8:21, а прибытие в 9:56) и Арск – Казань (отправление в 10:55 и прибытие на место в 12:39).

Помимо этого, 8 мая не будет поезда №6404/6407 Казань – Арск – Казань. 10 мая не будут ходить поезда №6436/6439 Казань – Кукмор – Казань. Об этом рассказали в пресс-службе Горьковской ж/д.

Ранее мы писали о том, что жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч.

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