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60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

У мужчины 3 стадия Паркинсона с 2018 года

Mash Iptash

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По предварительным данным, 60-летний Ринат увидел школьницу и попросил ее помочь донести его пакеты. В подъезде мужчина принялся приставать к девочке и лезть к ней под одежду. К счастью, местная жительница смогла сбежать от незнакомца.

У мужчины 3 стадия Паркинсона с 2018 года.

По информации Mash Iptash, заявление в полицию уже написано. Рината задержали.

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