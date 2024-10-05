60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

По предварительным данным, 60-летний Ринат увидел школьницу и попросил ее помочь донести его пакеты. В подъезде мужчина принялся приставать к девочке и лезть к ней под одежду. К счастью, местная жительница смогла сбежать от незнакомца.

У мужчины 3 стадия Паркинсона с 2018 года.

По информации Mash Iptash, заявление в полицию уже написано. Рината задержали.