43-летний виновник страшного ДТП с поездом находится в реанимации

Водитель автомобиля КАМАЗ, 43-летний Асламбек Усматов, который стал виновником жуткой аварии, находится в реанимации в медицинском учреждении. У мужчины диагностированы переломы рёбер.

Он нарушил правило дорожного движения и оказался на переезде. Звонок работал вовремя, однако мужчина предположил, что он успеет проехать спокойно.

В больнице в настоящее время находятся 30 потерпевших, половина — несовершеннолетних. Все они в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, стало известно, что одну пассажирку зажало в вагоне, ее уже вытащили.

Сейчас появилась информация о том, что людей разместили в спортивном зале гостиницы в Котельниково, пишет Mash Iptash.

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