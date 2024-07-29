Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

43-летний виновник страшного ДТП с поездом находится в реанимации

Он нарушил правило дорожного движения и оказалс...

МЧС

Подписаться в Telegram

Водитель автомобиля КАМАЗ, 43-летний Асламбек Усматов, который стал виновником жуткой аварии, находится в реанимации в медицинском учреждении. У мужчины диагностированы переломы рёбер.

Он нарушил правило дорожного движения и оказался на переезде. Звонок работал вовремя, однако мужчина предположил, что он успеет проехать спокойно.

В больнице в настоящее время находятся 30 потерпевших, половина — несовершеннолетних. Все они в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, стало известно, что одну пассажирку зажало в вагоне, ее уже вытащили.

Сейчас появилась информация о том, что людей разместили в спортивном зале гостиницы в Котельниково, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что 2 человека, по предварительным данным, погибло после схода поезда рейса Казань-Адлер 29 июля 2024 года.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Стоял на зарядке: в Казани взорвался электровелосипед

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

ловушки для тараканов самые эффективные

Новости Казани

2 часа назад

В Казани вдова бойца СВО Ляйсан не могла похоронить мужа из-за 51 тысячи рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

дизайн интерьера в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

21 час назад

На юго-западе Татарстана появилась ферма с верблюдами

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанец спровоцировал массовое ДТП в Ульяновской области из 8 машин

Новости Казани

день назад

В Казани продают раритетную «Волгу» ГАЗ 21 1961 года выпуска

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане 29 июля ожидаются гроза и сильный ветер

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске мужчина поймал на балконе летучую мышь
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане в 2024 гибнут краснокнижные растения

Больше всего пострадал реликтовый папоротник

Новости Татарстана

3 часа назад

50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане уже 6 случаев лихорадки Западного Нила

Новости Казани

6 часов назад

В Казани узбечка убила ножом своего 18-летнего сына
Раис РТ находится на связи с пострадавшими в ре...
Новости Татарстана
34 минуты назад

Раис РТ находится на связи с пострадавшими в результате схода поезда с рельсов

Новости Казани

7 часов назад

На 85 км трассы Казань-Ульяновск произошла смертельная авария

Новости Казани

15 часов назад

Гимнастка из Казани упала во время выступления

Новости Казани

22 часа назад

Каждый 9-й житель Казани признался в неверности
«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить дом
43-летний виновник страшного ДТП с поездом нахо...
Новости Казани
44 минуты назад

43-летний виновник страшного ДТП с поездом находится в реанимации