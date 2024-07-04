34-летний Сергей Торопов прокомментировал свой переход в УНИКС

Казанский БК Единой лиги ВТБ УНИКС сообщил о подписании контракта с 34-летним центровым Сергеем Тороповым.



Мужчина заявил, что он только рад оказаться в команде Татарстана.

Напомним, баскетболист 2 сезона играл за команду "Зенит" из Санкт-Петербурга, с ней он провел 65 матчей и стал 2-кратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, победителем Кубка РФ и обладателем бронзовых медалей. В прошлом сезоне Сергей участвовал в 25 матчах.

Кроме того, Торопов принял участие в 3 матчах Кубка мира - 2023 в составе сборной РФ, пишет

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