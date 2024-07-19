21 мигранта нашли на стройке ЖК в Казани

После рейда на строительном объекте одного из казанских ЖК правоохранители нашли 21 иностранца, которые нарушили миграционное законодательство России. Об этом рассказали в МВД по Татарстану.

Сотрудники Росгвардии задержали мигрантов и доставили их в отделение, были составлены административные протоколы по статьям 18.8, 18.10 КоАП РФ. Суд решил выдворить 9 из них — людей отправят в центр временного содержания.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане могут собирать до 250 млн рублей туристического налога. Такие меры необходимость для получения новых средств на развитие туристической сферы и на организацию сервисов для гостей РТ.

Кроме того, мы говорили, что в Свияжске в 2025 году хотят запустить автобусы от железнодорожной станции до острова. Запуск автобусов уже подтвердили в Минтрансе Татарстана.