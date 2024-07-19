В РТ могут собирать до 250 млн рублей туристического налога
Яндекс.Карты/Констанстин Судаков
Региональные власти станут рассматривать идею введения туристического налога. Об этом РБК Татарстан рассказали в Государственном комитете РТ по туризму.
Как отметили специалисты, ставка налога не должна отпугивать людей.
Такие меры необходимость для получения новых средств на развитие туристической сферы и на организацию сервисов для гостей Татарстана.
Ранее мы писали о том, что в Свияжске в 2025 году хотят запустить автобусы от железнодорожной станции до острова. Ранее там курсировали временные автобусные маршруты, но с 2025 года станет ходить нормальный рейсовый автобус, расписание подгадают под время электричек. Запуск автобусов уже подтвердили в Минтрансе Татарстана.
Кроме того, мы говорили, что в Казани на реставрацию «Красных ворот» потратят около 13 миллионов рублей. Причина - 100-летие порохового завода, который был возведен в 1888 году.
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