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В Свияжске в 2025-м хотят запустить автобусы от ж/д станции до острова

Ранее там курсировали временные автобусные маршруты

Катя Царева

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От «ЖД станция Свияжск (поселок Нижние Вязовые)» до «Остров-град Свияжск» планируют пустить автобусы, которые станут ходить уже с 2025 года. Об этом рассказал РБК Татарстан, заместитель начальника ГЖД по теруправлению Александр Черемнов.

Мужчина сообщил, что транспорт нужен, чтобы возить туристов до региональных достопримечательностей.

Ранее там курсировали временные автобусные маршруты, но с 2025 года станет ходить нормальный рейсовый автобус, расписание подгадают под время электричек.

Черемнов отметил, что запуск автобусов уже подтвердили в Минтрансе Татарстана.

Ранее мы писали о том, что часть улицы Фучика перекроют с 25 июля 2024 по 27 февраля 2026. Причина - возведение 2-ой ветки метрополитена. Раньше в региональной столице уже не раз на длительное время перекрывали часть ул. Фучика ради строительства метро.

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