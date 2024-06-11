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23 июня в Казани организуют бесплатные шаттлы к 3 площадкам Сабантуя

Сабантуй состоится в лесопарке «Лебяжье», а также в п. Дербышки и Мирный

Денис Гордийко/Мэрия Казани

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Во время Сабантуя в Казани 23 июня к местам празднования станут ходить бесплатные автобусы. Схема движения общественного транспорта будет скорректирована. Об этом рассказали в администрации города.

Сабантуй состоится в лесопарке «Лебяжье», а также в п. Дербышки и Мирный.

В Мирный можно будет приехать на автобусах 23 и 56 маршрутов с 4 остановок: «Улица Глазунова», «Станция метро „Проспект Победы“» «10-й микрорайон» и «Концертный зал филармонии». Кроме того, до поселка курсирует электричка.

Транспорт до лесопарка «Лебяжье» будут ходить от «Жилого массива Ремплер». Доехать на автобусах №36, 46 и 72 до шаттлов можно от парковки гипермаркета «Мегастрой», которая находится на Горьковском шоссе, лагерей «Солнечный» и «Заречье» и от лыжной базы «Динамо».

В п. Дербышки транспорт будет отходить от парковки АО «НИИтурбокомпрессор имени В.Б. Шнеппа» на Сибирском тракте и с парковки торгового центра «МЕГА».

Работа шаттлы: с 8:00 до окончания Сабантуя.

В период с 22 июня до 17:00 23 июня движение от Лесного городка до Фермского шоссе будет односторонним. А вот движение из жилищного комплекса «Лесной городок» останется двухсторонним.

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