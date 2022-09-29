Все превратят в деньги: Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждет куча денег в октябре

Тамара Глоба составила ежемесячный традиционный прогноз, в котором выделила два знака Зодиака как наиболее вероятных счастливчиков, которым Вселенная даст шанс в октябре 2022 года отлично заработать и укрепить свое материальное положение. Прогноз размещен Российский астрологсоставила ежемесячный традиционный прогноз, в котором выделила два знака Зодиака как наиболее вероятных счастливчиков, которым Вселенная даст шансотлично заработать и укрепить свое материальное положение. Прогноз размещен tamaragloba24.ru

Рак

Ракам в октябре 2022 года Глоба не обещает легких денег. Придется доказать руководству, что вы - действительно крепкий профессионал, но оно того точно стоит. Чем больше Рак в октябре будет трудиться, тем больше он получит - финансовый поток откроется уже сейчас и наберет особую силу к ноябрю и декабрю. Если Раки в полной мере воспользуются счастливым шансом, то они к концу года смогут сколотить приличное состояние, реализовать свои мечты и планы.

Водолей

Все, что будет делать Водолей в октябре 2022 года, так или иначе монетизируется. Ему удастся все превратить в деньги, утверждает Тамара Глоба. Но есть и минус - финансы из рук Водолея будут уходить так же быстро, как они и зарабатывались. Водолеям, которые копят средства на что-то важное, стоит срочно пересмотреть траты и уменьшить их по максимуму. Так отток денег можно будет замедлить.