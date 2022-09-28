Врач Зотов, мобилизованный в Татарстане в первом эшелоне, рассказал, как кормят резервистов

Мобилизованный педиатр и главврач частной скорой помощи из Набережных Челнов Николай Зотов рассказал и показал, как кормят призывников в пункте сбора, сообщили "Челнинские известия".

Он опубликовал в соцсети фотографию своего обеда. Очевидно, что мобилизованные получают большую порцию салата, суп с мясом и картофель с котлетой. Дополнением идут хлеб с маслом и сок.

"Все, я здесь точно остаюсь! Меня так даже дома не кормят", — дополнил подписью фото врач.

Пока, по словам Зотова, мобилизованные занимают организационными вопросами. Помогают распределять вновь прибывших. У всех уже есть свои обязанности.