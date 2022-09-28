«Будут избраны»: Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым фантастически повезет в октябре

Тамара Глоба заявила, что в октябре 2022 года фантастически повезет пяти представителям зодиакального круга. Звезды будут благосклонны к ним, сообщила астролог в прогнозе, Известный астрологзаявила, чтофантастически повезет пяти представителям зодиакального круга. Звезды будут благосклонны к ним, сообщила астролог в прогнозе, опубликованном topnews.ru

Овен

Овнов ждет творческий подъем, каких не было в этом году точно. В первой половине октября Овны смогут справиться с любой рабочей задачей, их будут окружать единомышленники, при желании из них можно создать мощную и производительную команду. Полезными и выгодными станут поездки, знакомства, в семье ожидают приятные события, в которых Овны почувствуют себя счастливыми.

Близнецы

В октябре Близнецов ждут несколько потрясающих событий. На работе ждет рост по карьерной лестнице, финансовый взлет. В личной жизни возможны перемены, судьбоносные знакомства. Близнецам будет везти в лотерее, в конкурсах, в состязаниях. Из любой спорной ситуации они выйдут несомненными победителями.

Весы

Весы в октябре смогут наслаждаться жизнью. На работе все будет как по маслу, в любви ждут головокружительные романтические моменты. Весов порадуют приятными новостями родные и близкие. Шансы на ошибку ничтожны - Весы будут безошибочно выбирать те пути, которые в итоге окажутся самыми верными и точными.

Стрелец

Стрельцы в октябре получат то, чего они действительно достойны. Вероятна смена работы, стремительный рост финансов, позитивные изменения в личной жизни. Если Стрелец одинок, то именно в октябре его ожидает самая главная встреча в жизни. Любые поездки и путешествия сложатся для Стрельцов наилучшим образом.

Рыбы

В октябре Рыбы наконец научится не принижать свои таланты, они начнут оценивать себя по достоинству. Настроение будет на высоте, энергии и сил будет хоть отбавляй. Поводов для радости тоже будет достаточно - везение будет сопутствовать знаку весь месяц.

Одиноким Рыбам астролог обещает бурный роман.