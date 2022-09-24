Похоронили в Татарстане: отбывавший 23-летний срок лидер ОПГ «Кусковские» погиб в Донбассе

Лидер нижнекамской ОПГ "Кусковские" Игорь Куск, который отбывал 23-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в тяжких преступления, погиб в Донбассе, сообщает "Бизнес Онлайн".

Самолет с его телом накануне прилетел в аэропорт Бегишево, а потом тело перевезли в поселок Красный Ключ.

По словам вдовы Ирины, Куск отправился на фронт в составе ЧВК "Вагнер" 25 июня.

"Мы писали [с просьбой забрать на фронт] Кадырову. Потом по его письму приехала частная военная компания. В 55 лет у него здоровье было не фонтан, но я знаю, что он и там был в первых рядах, никого не боялся", — сообщила она.

Известно, что служил он в ЧВК "Вагнер" в районе Артемовска, погиб от осколка, попавшего в голову.

Из 23-летнего срока Куск осидел 9 лет.

Похоронили его на аллее славы, гроб сопровождали сотни автомобилей. Были залпы в воздух и все положенные почести.

"Кусковские" орудовали в Татарстане в 1998-2004 годах.