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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Вахитовского района

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В Казани жители ряда домов в Вахитовском районе на сутки останутся без воды.

По информации администрации города со ссылкой на МУП «Водоканал», причина ограничений — переврезка вынесенного участка водопровода жилого комплекса. Воду отключат в 9:00 9 октября до 11:00 10 октября по этому списку адресов.

Отмечается, что жители указанных домов могут оставить заявки на размещение автоцистерн с водой по телефону: +7(843)231-62-60.

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