В Минобороны России назвали специальности, с которыми призовут в первую очередь

В Министерстве обороны России рассказали, обладатели каких учетно-военных специальностей необходимы российским военным в первую очередь. Именно их будут мобилизовать в первую очередь.

По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, в рамках частичной мобилизации будут призываться необходимые для выполнения задач категории - это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, способные управлять боевыми машинами.

Нет официальной очередности призыва по специальностями, добавил Цимлянский, но указанным специалистам будет отдан приоритет.

Кроме того, по его словам, одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта.