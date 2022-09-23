«Проводила всех»: мать троих мобилизованных парней рассказала о призыве сыновей

Сразу трех братьев призвали в рамках частичной мобилизации в военкомате Измайловского района Восточного административного округа Москвы. О том, как провожали сыновей, рассказала их мать изданию "Лента.ру".

"Все дети отслужили. Специальности у них, конечно, самые подходящие. Но одно дело, если б они их освоили. Служили по году обычными рядовыми", — сказала сокрушенная мать.

Ее сыновьям от 25 до 30 лет. Повестки парни получили накануне, в один день все трое.