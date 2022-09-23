Минобороны России: кто гарантированно получит отсрочку от мобилизации в РФ

В Минобороны России официально озвучили причины для отсрочки для частичной мобилизации. Указ о начале частичных мобилизационных мероприятий был подписан главой государства Владимиром Путиным 21 сентября.
Как пишет РИА Новости, в Минобороны пояснили, что под мобилизацию попадут далеко не все из числа лиц, подходящих под критерии.
Отсрочку предоставят:
- забронированным гражданам, к которым относятся сотрудники оборонных предприятий;
- признанным временно негодными по состоянию здоровья;
- лицам, занятым постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы;
- имеющим на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
- лицам, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
Также сообщается, что получают право на отсрочку граждане, забронированные установленным порядком за организациями. Не будут мобилизованы и военные пенсионеры старше 65 лет, которые находятся в отставке и снятые с воинского учета.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане начала работать "горячая линия" по вопросам частичной мобилизации.