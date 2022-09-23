«Дас ист фантастиш»: в Казани судят хозяев трех эротических салонов

Вахитовский суд Казани рассматривает уголовное дело, главными фигурантами которого стали трое владельцев эротических салонов, работавших в столице РТ.

Хозяева пикантного бизнеса приглашали на работу девушек, которых потом заставляли оказывать клиентами незаконные услуги.

На данный момент на скамье подсудимых оказались десять человек, включая администраторов таких салонов. Потерпевшими признаны 15 девушек, которым приходилось выполнять эротический массаж.

При этом защита подсудимых на рассмотрении дела заявила, что девушек насильно никто не заставлял работать в салоне.