«Ни чинов, ни званий»: Российский вице-губернатор оказался мобилизованным в район СВО на Украину

В Камчатском крае в числе призванных в рамках частичной мобилизации оказался 42-летний чиновник - вице-губернатор Сергей Миронов. Об этом сообщило местное издание "Кам 24".

Он уже получил повестку и начал подготовку к военным сборам для отправки в зону специальной операции на Украине.

Миронов, сообщают местные СМИ, не стал даже пытаться урегулировать вопрос с призывом. Он сразу согласился, что обязан выполнить свой долг перед Россией.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин сообщил о намерении уйти на фронт. Он пояснил, что неоднократно подавал заявление на мобилизацию.