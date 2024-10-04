В РТ при столкновении автобуса и Renault Duster пострадали 3 человека

Все случилось 4 октября 2024 года, в Верхнеуслонском районе РТ. Свидетели аварии сообщили, что на проезжей части столкнулись автобус, который ехал из Омска в Москву, и автомобиль Renault Duster.

Точные причины дорожного происшествия пока не известны, однако от удара машину выбросило с трассы в кювет. Как итог, пострадали 3 человека - водитель и 2 пассажира Renault Duster (женщина, мужчина и ребенок), пишет издание Казанские Ведомости.