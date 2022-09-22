«Противостоять НАТО»: спикер Госдумы Володин назвал истинные причины частичной мобилизации

Частичная мобилизация в РФ объявлена для того, чтобы эффективно противостоять силам НАТО. Об этом сегодня заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в собственном Telegram-канале.

"Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы", — говорится в публикации Володина.

Володин отметил, что в данный момент линия боевого соприкосновения протянулась на тысяч километров. Во времена ВОВ для того, чтобы освободить украинские территории от немецких захватчиков, задействовали сразу четыре фронта.

"Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил", — подчеркнул спикер.