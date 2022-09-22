«Надо — значит, надо»: у военкоматов в Татарстане начинают собираться очереди из мобилизованных

В Набережных Челнах утром 22 сентября были замечены очереди из мобилизованных на пороге местного военкомата, сообщает "Бизнес Онлайн".

Всего у военного комиссариата автограда собрались около 50 человек.

"Повестку дали вчера на работе. Работаю на производстве напротив завода двигателей КАМАЗа, — рассказал 30-летний Алексей Чикинов. — Сходил, получил повестку. Сегодня в обед сказали, что приедет автобус. Нас везут в Казань, в танковое училище. Я спросил по поводу продолжительности сборов у полковника — он не ответил. Всех приглашают по времени. Меня пригласили к 9 утра, кого-то — к обеду, кого-то — к 5 вечера. Понятно, что дома жена переживает. У самого настрой хороший. Надо — значит, надо. Ничего не поделаешь".