Жителям Татарстана, находящимся в запасе и не получившим повестки, запретили покидать города

Жители Татарстана, которые находятся в запасе, но не получили повестки и мобилизационного предписания, не должны покидать свои города. Это временно, но это - официальный запрет. Об этом говорится в приказе о частичной мобилизации военного комиссара Татарстана Сергея Погодина.

"Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается", - говорится в документе.