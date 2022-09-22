Ревнивый мужчина снял скальп с сожительницы, она умерла

На 7 лет лишения свободы осудили 33-летнего жителя Бурятии, который из ревности снял скальп со своей сожительницы, от чего женщина скончалась.

Как сообщают в региональном Следкоме, вину свою ревнивец признал и отбывать свой срок будет в колонии строгого режима.

Следователи установили, что мужчина ушел с работы чуть раньше обычного. По пути домой принял на грудь порцию спиртного. А в квартире застал сожительницу в компании незнакомого мужчины. Он набросился на соперника, но тот успел убежать. Тогда ревнивец набросился на сожительницу, побил и скальпировал ее.

В результате обильного кровотечения женщина скончалась в больнице.