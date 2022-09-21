Бывший ректор авиационного института пролетел несколько пролетов лестницы и погиб в стенах вуза

Бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко трагически погиб прямо в стенах вуза, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Сообщается, что Геращенко упал с большой высоты, пролетел перед падением несколько лестничных пролетов и погиб.

На место инцидента приехали медики, которые констатировали смерть.

В последнее время Геращенко был советником ректора.

Анатолий Геращенко работал в МАИ в 1977–2007 годах на должностях ведущего инженера, главного механика, проректора по развитию комплекса института и социальным вопросам. С 2007 по 2015 год был ректором учреждения. Опубликовал более 100 научных трудов, статей.