Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака судьбоносные перемены под влиянием Белой Луны, Советский и российский астрологпредсказал трем знакам Зодиака судьбоносные перемены под влиянием Белой Луны, сообщает "КТВ Луч" . Событие случилось 14 сентября, но его влияние растянется на целых семь месяцев.

Фактор Белой Луны в большинстве случаев проявляется в качестве незримой защиты, считает Павел Глоба. Больше других ее влияние ощутят люди, которые привыкли в своей жизни руководствоваться не чувством наживы, а законами внутренней чести и совести. А для трех знаков судьба подготовила настоящий "экзамен".

Близнецы

Близнецы под действием Белой Луны обретут мощного Ангела Хранителя, который будет отводить от них любые беды. Однако многие тайны, которые так тщательно хранили Близнецы уже в конце сентября и в следующие 7 месяцев станут явными, некоторые даже могут стать достоянием общественности. Это потребует от Близнецов выдержки и терпения, им предстоит сдать экзамен на честность.

Дева

Девам под влиянием Белой Луны придется пережить немало неожиданных событий и странных новостей. Многое изменится в работе, личной жизни, в самооценке самих Дев. В ближайшие семь месяцев, начиная с конца сентября, представителям знака следует быть очень осмотрительными в своих словах и делах, избегать лжи и обещаний, которые вы не выполнить по тем или иным причинам не можете.

Стрелец

Стрельцам под влиянием Белой Луны стоит готовиться с конца сентября и на протяжении семи месяцев к глобальным переменам. Многих ждет смена работы, места жительства, многие примут важные личные решения. Особенно удачливы будут Стрельцы творческих профессий, их посетит невероятное вдохновение, способное сделать их богатыми и знаменитыми.