Мужчина внезапно умер, запив пивом назначенные врачом антибиотики

В Москве скончался мужчина, который решил запить назначенные врачом антибиотики пивом. Об этом сообщает ИА "Москва" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что мужчину доставили в больницу с подозрением на воспаление легких. Диагноз подтвердился, но от лечения в стационаре больной категорически отказался и потребовал, чтобы ему дали назначения для лечения дома.

Врачи выписали ему лекарства, в том числе и антибиотики.

В какой-то момент 32-летний пациент решил, что выздоровление пойдет быстрее, если он купит заодно и немного пива. Он принял таблетки, запил их несколькими бутылками пива и лег спать. Смерть наступила во сне.

По данному факту проводится проверка.