Разъяренная невеста до смерти забила жениха за то, что он опубликовал в Сети ее голые фото

В Индии невеста до смерти забила своего жениха за то, что он опубликовал в Сети ее обнаженные снимки, пишет Hindustan Times.

Пара встречалась 2 года. Планировалась свадьба. И в процессе подготовки к торжеству невеста внезапно обнаружила, что ее избранник несколько месяцев подряд выкладывал в соцсеть ее интимные снимки. Поговорив "по душам" с 27-летним избранником, невеста также узнала, что ее голые фото получали и все друзья жениха.

Женщина была возмущена и решила отомстить. Она пригласила жениха в дом подруги, где помимо них находились еще двое мужчин. В какой-то момент все четверо набросились на жениха и начали избивать его руками, бутылками и швабрами.

Когда невеста увидела, что избранник уже лежит без сознания, она решила, что он наказан достаточно и повезла его в больницу. В клинике тот провел четверо суток, но спасти его медикам не удалось.

Трое из четверых подозреваемых в данный момент находятся в тюрьме. Полиция продолжает расследование преступления.