«Гей и лжец»: Маргарита Симоньян подтвердила свое заявление о сексуальной ориентации Галкина*

Российский журналист Маргарита Симоньян подтвердила свои же высказывания о сексуальной ориентации юмориста Максима Галкина*. Ранее она назвала его геем, который воспользовался браком с Пугачевой для "отвода глаз и маскировки". Сейчас, по данным "СтарХит", Симоньян подтвердила эти слова в очередной раз, отметив к тому же, что Галкин* всю жизнь не только гей, но лжец.

"То, что он несет — не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется, говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист. Поэтому скажите спасибо, что пока иноагент", — добавила она.

*признан в РФ иноагентом.