Многодетная Валя Исаева, родившая своего первенца в 11 лет, собралась разводиться с мужем из-за СВО

Многодетная мама Валя Исаева, которая известна тем, что родила первенца в 11 лет, собралась разводиться с супругом. По словам девушки, он бросил ее и четверых детей без содержания, а сам уехал на Донбасс.

История Вали Исаевой потрясла в своё время всю страну. Первую девочку Валя родила в возрасте 11 лет от Хабиба Патахонова, которому на тот момент было 19. Молодой человек получил условный срок, сообщает издание NVL.

Сейчас девушке 28 лет и она мать четверых детей от Хабиба. Девушка не довольна уровнем своей жизни и пожаловалась, что едва сводит концы с концами, так как супруг уехал на Донбасс, оставив её гроша.

Сама Валя говорит, что подрабатывает поваром.

"Он мне сказал: уходи с работы, занимайся воспитанием детей. Дескать, буду тебя и детей обеспечивать сам. И я уволилась. А человек просто взял нас бросил и ушёл", — пожаловалась девушка.

Валентина заявила, что не желает больше мириться с такими условиями и хочет подать на развод.