Раджу и Ринтика передумали этапировать в Казань из «Чёрного дельфина» по делу ОПГ «Перваки»

Двух известных авторитетов криминального мира Раджу (Радика Галиакберова) и Ринтика (Рината Фархутдинова) передумали этапировать из "Черного дельфина" в Казань для допроса по делу ОПГ "Перваки", пишет KazanFirst.

Решено, что они дадут показания по делу банды по видеоконференцсвязи.

Верховный суд Татарстана продолжает рассматривать дело ОПГ «Перваки». На скамье подсудимых предположительный лидер банды Фирдинат Юсупов по кличке Федя, Сергей Сардаев и Леонид Андреев. Также появился новый фигурант - Владислав Мухин (его экстрадировали в Россию в прошлом году и он единственный, кто находится под стражей).

В деле также фигурируют двое уже умерших подозреваемых: убитый много лет назад Александр Ерусалимский и недавно скончавшийся от коронавируса Валентин Лукоянов.

Все они входили в так называемую "бригаду Феди", которая выделилась в отдельную структуру после раскола внутри ОПГ "Первогородские". В начале 2000-х был убит один из авторитетов "Перваков" Александр Гриньков - к его смерти была причастна ОПГ "Хади Такташ", которой в то время управляли Раджа и Ринтик

Сейчас «Перваки» обвиняются в бандитизме, шести убийствах, покушении на убийство, незаконном хранении оружия и многом другом. Предполагается, что Ринтику и Радже есть, что рассказать суду.