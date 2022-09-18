Стояла вся проезжая часть: В Казани 2 легковушки создали огромную пробку - их разбросало от удара

Накануне в Казани, на улице Кулахметова, 2 легковушки стали причиной большой пробки. Они столкнулись - от удара их разбросало по проезжей части, они перекрыли сразу несколько полос движения.

Предварительно известно, что автомобили двигались на зеленый сигнал светофора на встречу друг другу. Девушка за рулем одной из машин намеревалась повернуть направо на перекрестке, однако не заметила встречную иномарку и врезалась в нее. От удара оба авто развернуло: отечественный автомобиль откинуло в забор.

Девушка свою вину признает. Она объяснила свою невнимательность плохими погодными условиями, передает "Татарстан-24".