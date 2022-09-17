«Посмотрим, чем закончатся»: Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении

Российский президент Владимир Путин отреагировал на заявления официального Киева о контрнаступлении ВСУ. Об этом Путин заявил во время прямой трансляции, организованной "Комсомольской правдой".

"Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится", — совершенно спокойно сказал президент.

Первыми о "серьезном контрнаступлении ВСУ" на юге страны заявили корреспонденты CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, якобы владеющих разведданными.

Позднее Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ действительно попытались контратаковать по трем направлениям, одна из попыток провалилась с громким треском.