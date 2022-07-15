А вы еще не выкинули маску? ВОЗ призывает вернуть масочный режим, что ждать жителям Казани

Только недавно в России был отменен масочный режим и запрет на работу заведений в ночное время в связи со снижением заболеваемости населения коронавирусом в последние четыре месяца, как Всемирная организация здравоохранения решили снова весь мир призвать возвратить модной аксессуар последних двух лет.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что государства должны снова начать массово носить маски и ввести все необходимые меры по защите населения своей страны.

"Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников", — сказал он.

Только вот Роспотребнадзор видит совсем другую картину, именно поэтому все ограничения и были приостановлены. Например, в Татарстане еще в начале прошлого месяца.

“Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах», — отметили в Роспотребнадзоре, пишет РБК.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Более того, почти все подтвержденные случаи заражения коронавирусом (93%) протекают в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно. Такая эпидемиологическая обстановка в России «согласуется с общемировыми тенденциями». И если ситуация ухудшится действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, добавили в ведомстве.

Действительно ли обстановка изменилась за неделю? Или ВОЗ имеет совсем иные мотивы нежели здоровье население? Пока не ясно. Роспотребнадзор РФ говорит, пока все улучшается, ВОЗ трубит, что снова волны коронавируса обрушатся на мир уже в конце лета, а спасение можно найти лишь в масках. Prokazan.ru решили узнать готовы ли казанцы достать свои маски из карманов курток, сумок и снова надеть на себя? И что вообще думают об этом горожане?

Это больше защитное средство от штрафа, чем от болезни

Опрошенные были явно не в восторге от услышанного, так как только-только стали забывать события последних лет, как страшный сон. И снова это переживать не хотелось бы. А многие и вовсе считают, что этот вид защиты только вредит здоровью. Ведь не маски нас защищают, а иммунитет, который нужно поднимать.

“Честно говоря, у меня масочный режим закончился уже 4 месяца назад. Когда в Москве отменили, я и перестала носить”, - рассказала девушка.

“Опыт прошедших лет говорит о том, что средства защиты, такие как маски, не помогают. Бизнес - это всего лишь бизнес. Надо иммунитет населения поднимать, но на этом же денег не заработаешь. Если население будет здоровым. Знаю людей, которые и в маске и в перчатках постоянно ходили, осторожничали и все равно заболели, а были и те, кто вообще никак не защищался от ковида, и ни разу не болел”, - отметила жительница Казани.

Фото: «БИЗНЕС Online»

“Я уже как больше полугода не ношу маски, как и большая часть населения. Мне кажется ковидом уже никого не напугаешь, многие переболели, вакциниролись. Он стал очередным сезонным вирусом. Смысл в маске есть только тогда, когда вы уже больны и идете в поликлинику”, - подметил мужчина.

“Я в маске никогда не ходила и ни разу не болела. Это больше защитное средство от штрафа, чем от болезни”, - отметила девушка Дарья.

“До сих пор лечу кожу лица, которая испортилась из-за масок этих. Больше не буду носить, только вред один”,- прокомментировала девушка.

Некоторые жители Казани по-прежнему стараются надевать маски, но таких осталось все меньше. В большей степени это пожилые люди, которым в Татарстане рекомендовано также, как и раньше, соблюдать ограничительные меры.

Это лето стало для казанцев глотком свежего воздуха. Ограничений практически нет, QR-кодов нет, потеть от масок не надо. Однако, есть вероятность, что осенью людей ждут новые ограничения, ведь их на сегодняшний день лишь приостановили, а не полностью отменили. Да и ВОЗ снова поднял разговор об этом. Вопрос лишь в том, действительно ли заболевание возвращается, или это просто ни что иное, как отвлекающий момент от событий происходящих в мире? Одно ясно точно, коронавирус с нами навсегда. Будет ли новая волна? Вполне возможно. Будет ли это так страшно, как ранее? Вряд ли. Ведь даже Роспотребнадзор сказал, что новые случаи проходят в легкой форме в виде ОРЗ.