ВОЗ призвала все страны мира снова вернуть масочный режим и предупредила об опасности

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны мира снова вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.

Об этом сообщает Sky News.

Он заявил, что государства должны снова начать массово носить маски, а также применять такие меры, как "улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения".

"Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создаёт дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников", — сказал он.

В России очередную волну коронавируса ранее специалисты ВОЗ спрогнозировали уже на вторую половину этого лета.