В Казани всего лишь один пляж признан совершенно безопасным

Республиканское Управление Роспотребнадзора уточнило данные по состоянию пляжей в республике.

Всего в Татарстане 18 мест для отдыха у воды. На данный момент работают 11 из них: казанские пляжи "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Комсомольский", "озеро Глубокое", "озеро Большое Лебяжье", а также городские места отдыха в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Заинске и Зеленодольске.

Санитарное ведомство продолжает следить за качеством воды на пляжах. По данным на 13 июля, гигиенические требования не выполнены на четырех пляжах Казани - "Нижнее Заречье", "озеро Большое Лебяжье", "Локомотив", а также "Озеро Глубокое". Также из-за санитарно-химических показателей купаться не рекомендуют в городском пляже Мензелинска.