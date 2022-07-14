Мужчина в форме охранника расстрелял четверых бомжей в подъезде

В Москве мужчина в форме сотрудника охраны расстрелял из травматического пистолета в жилом доме четверых бомжей. По данным "МК", дом был частично расселен по программе реновации, а потому местная жительница пригласила бомжей пожить в подъезде. Но взяла с них слово, что пить и шуметь тут не будут.

Мужчины согласились и несколько дней благополучно находились в доме, однако потом неизвестный в форме охранника из травматического оружия расстрелял бездомных.

В результате стрельбы четверо раненых мужчин в возрасте от 35 до 47 лет были госпитализированы. Одного из них отпустили сразу после оказания необходимой помощи. Уточняется, что пострадавшие приехали из Орловской области, Волгограда, Пензы и Донецка.