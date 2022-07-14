В Татарстане в здании городской администрации жестоко зарезали вахтера в разгар рабочего дня

В здании администрации Агрыза накануне убили 61-летнего вахтера. Об этом говорится в сообщении управления Следкома по Татарстану.

По подозрению в расправе задержан 61-летний супруг погибшей вахтерши. Он в преступлении сознался.

Предварительно установлено, что мужчина заявился на работу к своей супруге и начал ругаться с ней на почве ревности. А потом взял принесенный из дома нож и нанес жене несколько ударов по телу.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. ст. 105 УК РФ). Детали трагедии выясняются.